Турция пытается избавиться от хлынувших в страну сирийских боевиков, направляя их в Ливию

Плененный Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийский террорист из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) рассказал, как Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов подчеркнул, что Турция давно выполняет роль транзитного государства для террористических элементов из других стран.

Боевик попал в плен 25 марта, после неудачной попытки ПНС атаковать ЛНА в Айн Заре. На допросе 23-летний радикал рассказал, что переброской джихадистов «Хайат Тахрир аш-Шам» занималась Анкара: турецкий военный самолет доставил их в Стамбул, после гражданским рейсом их перебросили в Триполи. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов подчеркнул, что террористы могут попадать в страны Севера Африки только при помощи Турции, других путей сейчас нет.

«Я думаю, что здесь проблема более серьезная, проблема, связанная с ролью Турции в сирийском кризисе на протяжении последних 10 лет. Турки, по существу, выполняли роль государства-транзита для всех террористических группировок, отдельных физических лиц, которые под влиянием пропаганды стремились присоединиться к «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Неудивительно, что где-то в Ливии арестовали боевика из сирийской группировки, который переброшен туда через Турцию, а это, безусловно, так, потому что по-другому для него пересечь границу невозможно. Нужно еще брать во внимание политику Турции в отношении Северной Африки, и Ливии в частности. Декларируются цели поддержки сторонников Турции, а во многих северных городах Ливии, я напомню, проживает большое количество туркоманов — это потомки жителей Османской империи. Все происходящее в этом регионе складывается в единую картину», — сказал специалист.

Собеседник Федерального агентства новостей считает, что массовая переброска сирийских радикалов в страны Северной Африки неслучайна.

«Предчувствую, что Турция хочет избавиться от этих боевиков сирийского происхождения, потому что уже сейчас происходит их выдавливание из Сирии, Ирана, все они идут в Турцию. А эта публика опасная, они не знают, что такое дисциплина, они умеют только воевать и убивать», — добавил Вячеслав Матузов.

1 Организация запрещена на территории РФ.