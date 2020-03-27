Соловьев заявил, что российское общество объединяется для борьбы с коронавирусом

Москва, 27 марта. Российское общество объединяется в условиях общей борьбы с коронавирусом. Об этом в пятницу рассказал известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

В качестве примера он привел одну из крупнейших российских торговых сетей «Магнит», которая выпустила специальную карту для медиков, работающих с коронавирусом. На нее начисляется 20% бонусов, которыми можно оплачивать покупки. Минздрав России распространит более 100 тыс. подобных карт.

Кроме того, ритейлер согласился брать на работу сотрудников кафе и ресторанов быстрого питания, вроде KFC, Burger King и «Шоколадницы». При этом им не придется проходить дополнительное обучение.

«Это пример того самого объединения, которое совершенно необходимо для решения общей для всех нас задачи — как можно скорее и с наименьшими потерями выйти из этой эпидемии», — пишет Соловьев в Telegram-канале.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 человек выздоровело.