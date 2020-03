Раскрыт вброс La Stampa о «бесполезной» помощи России в борьбе с коронавирусом

Итальянские паблики и пресса вторые сутки обсуждают редакционную статью в газете La Stampa о том, что якобы 80% поставок российского оборудования на Апеннинский полуостров бесполезны для борьбы с пандемией коронавируса.

Столь безапелляционное заявление не сопровождалось никакими подробностями, а его источником был назван некий «высокопоставленный политический деятель», который до сих пор остается анонимным. В том числе и поэтому утверждение La Stampa вызвало бурю возмущения в итальянском обществе.

К тому же, после того как российские военные медики приступили к своей опасной работе в Бергамо, смысл и содержание их миссии стали предельно понятными всем неангажированным наблюдателям. Тем не менее, фейковая публикация La Stampa и сопровождавший ее информационный шум оставили без ответа вопрос «А что это было?».

Федеральное агентство новостей приводит наиболее вероятную причину итальянского — или, точнее, англосаксонского — вброса.

Хватит шакалить!

Но для начала дадим слово губернатору итальянской административной области Ломбардия Аттилио Фонтана, который открыто, от своего имени высказался по вопросу российской помощи.

«Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю «спасибо» России за направленных врачей и другой персонал. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», — заявил Фонтана во время видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы.

Фонтана, в отличие от La Stampa, имеет полное право на такого рода заявления. Ведь вверенная ему Ломбардия оказалась наиболее пострадавшей от разразившейся пандемии, причем сильнее всего вирус SARS-CoV-2 затронул как раз центр провинции Бергамо, где действует российский отряд.

В выражении своей благодарности России губернатор отнюдь не одинок. Чуть ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил нашу страну за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставку 600 аппаратов ИВЛ.

Стоит напомнить и том, что российский отряд был переброшен в Италию не по какой-то прихоти Москвы. Об этом шаге президент России Владимир Путин договорился в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Лишь после этого глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание сформировать отряд вирусологов для работы в Италии и создать авиагруппировку для доставки срочной помощи.

Исходя из этого, «сыпется» еще один надуманный тезис La Stampa — о том, что якобы «российские военнослужащие свободно передвигаются по итальянской территории, в нескольких шагах от баз НАТО». А сама по себе отправка военнослужащих является-де лишь «пиар-акцией Кремля».

В действительности наш отряд вирусологов по полной программе задействован в помощи Бергамо, которая заключается прежде всего в обработке объектов здравоохранения и транспорта. Городские власти уже подтвердили, что дезинфекция инфраструктуры в самом очаге эпидемии возложена на россиян не случайно: именно у военмедиков МО РФ нашлись нужные компетенции, опыт и оборудование для проведения столь востребованных мероприятий.

Иными словами, о санобработке асфальта, над которой посмеиваются некоторые наблюдатели, россиян именно попросили — как и о медицинских масках, защитных костюмах и других средствах индивидуальной защиты. Поскольку особенностью коронавируса SARS-CoV-2 является то, что он может целую неделю оставаться живым на практически любых поверхностях.

Помимо этого, восемь врачебно-сестринских бригад из России распределяются между 65 местными пансионатами. Последние превратились в импровизированные госпитали для пожилых итальянцев, на которых пришелся наиболее сильный удар эпидемии. Как видим, никаких баз НАТО, одни пенсионеры…

Так к чему весьма уважаемой газете вообще понадобилось публиковать «наезд» на Россию и ее специалистов?

Зачем La Stampa пошла на подлог?

La Stampa («Печать») — это четвертое по популярности ежедневное издание в Италии после Corriere della Sera, La Repubblica и Il Sole 24 ORE. Его тираж составляет около 250 тысяч копий только в бумажном варианте, весьма посещаемым является и интернет-сайт газеты.

Нынешний владелец La Stampa — местный автогигант FIAT Group. Однако «итальянским» нынешний FIAT является сугубо номинально. В настоящее время 100% акций автопроизводителя принадлежит американскому автомобильному концерну Chrysler, и даже штаб-квартира группы была перенесена в Нидерланды — в том числе для удобства американской части совета директоров группы.

Добавим, что председатель совета директоров FIAT Group Джон Элканн — родом из Нью-Йорка, а исполнительный директор группы Майкл Мэнли — уроженец графства Кент в Англии.

С 2014 года англо-американский капитал практически полностью устранил итальянцев от управления их самым известным автомобильным брендом, взяв под контроль и все его дочерние структуры — в том числе и La Stampa.

Интересно, что Джон Элканн еще в 2017 году проявил недюжинный интерес к издательскому бизнесу FIAT Group, хотя на фоне оборотов автоконцерна показатели La Stampa незначительны.

Скажем, организованная Элканном конференция «Будущее газет» (англ. The Future of Newspapers) отличалась неожиданно представительным составом: в ее работе приняли участие владелец издания The Washington Post Джефф Безос, теперь уже бывший главный редактор The Financial Times Лайонел Барбер, руководитель ведущего японского телеканала Nikkei Цунэо Кита, исполнительный директор The New York Times Марк Томпсон и многие другие персоны из медиа-отрасли.

Большая часть наблюдателей связала этот факт с тем, что отец Элканна был журналистом. Сам же нью-йоркский магнат на пресс-конференции по итогам встречи признался: он свято верит, что в современном мире именно газета ежедневного новостного формата становится связующим звеном между миром Интернета и старым миром «больших текстов», по сути задавая паттерны общественного мнения.

Очевидно, бескорыстные действия России в борьбе с пандемией в Италии вызвали настоящую изжогу — если не у самого руководства La Stampa, то у стоящих за «шакалами» хозяев, англосаксов из FIAT Group.

Ведь одно дело — черная неблагодарность в ответ на искреннюю помощь, что не очень похоже на итальянцев. И совсем другое — нарочное стравливание Москвы и Рима чужими руками, особенно если собственные руки нечисты. Причем нечисты не только в переносном, но и в буквальном смысле: масштабы эпидемии в США превзошли показатели не только Италии, но и Китая, а в Великобритании — стремительно догоняют их.