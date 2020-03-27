Пугачева с сыном Гарри попытались изгнать коронавирус песней

Москва, 27 марта. Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее сын Гарри исполнили песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. Домашний концерт записал на видео для фанатов ее супруг Максим Галкин.

Пугачева с сыном появились в кадре в домашней одежде с музыкальными инструментами в руках. Певица исполняла «гимн» борьбы с коронавирусом, а Гарри аккомпанировал ей.

«Mamma mia! Уходи от нас подальше, пандемия», — пела артистка.

Галкин в своем Instagram представил родных как «антипандемический тандем «ГарриАлла».

«Ударим децибелами по бациллам! Инфлюенсеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!» — написал он.

Фанаты пришли в восторг от видео. Они осыпали артистов комплиментами и поблагодарили за такой «концерт».

«Шаманим понемножку?» — пошутила galina_strelchyunene, намекая на бубен в руках Пугачевой.

«Браво! Ждем на бис продолжение», — восхитилась olenkaforever

«Очень жизнеутверждающе!» — считает супруга известного певца Олега Газманова Марина.

Отметим, что звездная семья не впервые пытается изгнать коронавирус песней. Недавно Гарри и его сестра-двойняшка Лиза устроили дома импровизированный обряд. Дети налили в чашку с «волшебную водичку», после чего начали нарезать вокруг стола круги, приговаривая: «Раз, два, три – коронавирус, уйди!». Галкин назвал происходящее «древним обрядом». Подписчики оценили юмор и выразили надежду на то, что обряд ребят справится там, где пока терпят поражение вирусологи.