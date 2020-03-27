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Биолог из США рассказала о «чуде», которое может остановить пандемию

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Биолог из США рассказала о «чуде», которое может остановить пандемию

Москва, 27 марта. На быстрое завершение эпидемии нового коронавируса можно рассчитывать, если только произойдет «биологическое чудо». Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. По словам ученого, этим «чудом» может быть продолжительная теплая погода или внезапное ослабление вируса при переходе от человека к человеку.

«Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели», — уточнила специалист.

Баранова объяснила, что в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса.

«Как я уже объясняла, вирус «высыхает» на солнце», — сказала Баранова.

Как пишет РИА Новости, при этом ученый уточнила, что под «чудом» понимает изменение вируса, а не его исчезновение.

«Вирус может так мутировать, станет менее «злым» и снизится число тяжелых случаев», — добавила она.

Напомним, число погибших из-за коронавируса нового типа превысило 21 тысячу человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Согласно сводному графику, опубликованному на сайте ВОЗ, зафиксировано более 465 тысяч случаев заражения инфекцией. В целом коронавирус охватил 199 стран и территорий.

Несколько другие данные приводятся на сайте coronavirus-monitor.ru. Судя по указанным на этом портале данным, число жертв COVID-19 уже превысило отметку в 24 тысячи человек, заразились около 538 тысяч. Больше всего пострадали от пандемии США, Китай и Италия. Причем последняя стала крупнейшим очагом распространения вируса в Европе — зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания, свыше восьми тысяч человек скончались.

Коронавирусную инфекцию впервые зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Некоторые эксперты склоняются ко мнению, что вирус в китайский город Ухань завезли американские ученые, а разработали его еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона.

ВОЗ 11 марта признала, что мир столкнулся с пандемией, пишет «Газета.ru». Многие страны вынуждены были принять жесткие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса: закрыть границы, ввести карантин и штрафы за его нарушение.

Биолог из США рассказала о «чуде», которое может остановить пандемию

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Источник: РИА Новости
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