Мир должен отказаться от сотрудничества с незаконным ПНС Ливии за пособничество терроризму

Глав Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к Государственной Думе РФ с призывом разорвать любые дипломатические отношения с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, подчеркнув, что оно де-юро утратило свою легитимность и содействует распространению терроризма. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов поддержал инициативу Малькевича, подняв вопрос о формировании ПНС и главных противоречиях, связанных с этим.

Малькевич в письме отметил, что ПНС сегодня является социальным лифтом для членов международных террористических организаций. Оно не имеет права заключать международные договоры, вести дипломатические отношения с другими государствами, поскольку полномочия, возложенные на него в 2015 году, истекли в начале 2018 года.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов рассказал, почему Палата Представителей, ставшая единственным легитимным органом власти Ливии, была вынуждена переехать в Тобрук.

«Вопросов к такому заявлению [Малькевича] у меня нет, я считаю вполне закономерным, вполне оправданным и с юридической, и с политической точки зрения. Потому что ПНС было сформировано в 2015 году как результат Схиратского соглашения, оно было призвано урегулировать политический кризис руками самих ливийцев без всякого внешнего вмешательства. Был создан парламент (Палата Представителей. — Прим. ФАН) Ливии, он стал единственным законным органом власти страны, других — нет и не существует», — пояснил он, напомнив об истечении сроков мандата ПНС.

Эксперт напомнил, что Схиратские соглашения предполагали создание нового правительства, а его членов после влияния Запада было доверено выбирать тогда еще депутату Файезу Сарраджу. Однако, когда члены Палаты Представителей увидели список членов правительства, они его отвергли — он целиком и полностью состоял из членов радикальных исламистских группировок, принимавших участие в свержении легитимного лидера страны Муаммара Каддафи. Саррадж отказался менять список, а Палата представителей его принимать, это противоречие легло в основу кризиса в стране, которое не удалось разрешить до настоящего времени.