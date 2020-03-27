Экономист Дудчак заявил о «бессмысленности» российской помощи Украине вместо кредитов МВФ

Международный Валютный фонд (МВФ) шантажирует власти Украины с целью принятия нужных законов в отношении банковской системы, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Это происходит из-за того, что с Украиной никто не хочет иметь дела, кроме МВФ, уверен экономист и политолог Александр Дудчак.

По словам Медведчука, МВФ осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».

«МВФ идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения», — сказал он.

В таких условиях Украина не может рассчитывать на помощь МВФ, в связи с чем Киев должен вести переговоры о предоставлении помощи с Россией и Китаем, отметил Медведчук.

Действительно, как утверждает Александр Дудчак, фонд в отношении Украины ведет себя очень жестко в последние шесть лет.

«До государственного переворота в 2014 году Украина воздерживалась от кредита и неплохо себя чувствовала. Сейчас с Украиной никто дела иметь не хочет, а найти финансы на внешних рынках проблематично. Нужно развивать производство, но, разорвав связи с Россией, это делать проблематично. Потеряны рынки сбыта и поставщики комплектующих», — заявил Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей.

В таких условиях государство попадает в зависимость к международным кредиторам типа МВФ. Если власти страны не выполняют требования фонда, то у них появляются серьезные проблемы, говорит эксперт.

«Денег МВФ дает очень мало, но дело не в них, а в том, что нужно выполнять приказы МВФ. Если они не выполняются, то на это моментально реагируют рейтинговые агентства. Это знак для других международных кредиторов, что идет утечка капитала из страны, а в дальнейшем происходит повышение ставок по кредитам и паника на валютном рынке. Страна не сможет рассчитываться по кредитам, потому что есть долги, а новых брать неоткуда. Тогда крышка захлопывается», — объяснил экономист.

Это состояние экономики может привести к дефолту, но населению Украины уже все «фиолетово», будет он или нет, утверждает политолог.

«Они и так живут в состоянии дефолта. Сейчас коронавирус появился, а поэтому на него можно все списать», — пояснил Дудчак.

При всем восприятии украинского народа, как братского, финансовая помощь со стороны Москвы Киеву – «это перегиб», убежден собеседника ФАН.

«Россия выдерживает столько со стороны украинской власти, что даже нет подобных примеров в отношениях между двумя государствами. При этом режиме Россия вряд ли будет помогать этому государству, потому что это бессмысленно. Тебя называют агрессором и винят во всех бедах те, кто путем государственного переворота захватил власть», — добавил экономист.

Ранее украинский экономист Александр Гончаров сделал вывод, что правительство Украины и офис Владимира Зеленского ждут подходящего повода, чтобы объявить дефолт по долговым обязательствам. Эксперт отметил, что, даже если директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева решится дать денег Украине, Киев все равно объявит дефолт.

Еще в прошлом году украинский олигарх Игорь Коломойский заявил Financial Times, что Зеленскому нужно отказаться от программы Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Он добавил, что Зеленский должен взять пример с Греции.