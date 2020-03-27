Попова заявила об отсутствии взрывного роста коронавируса в РФ

Москва, 27 марта. Примерно 20% заразившихся коронавирусом россиян не выезжали за пределы страны и подхватили заразу в результате контакта с соотечественниками, вернувшимися из заграничной поездки. Такие данные в пятницу привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации», — рассказала она.

По ее словам, у 72% наблюдается клиническая картина, свойственная для острых респираторных инфекций, у 18% заболевание протекает без симптомов.

В то же время Попова отмечает, что, несмотря на развитие эпидемиологической ситуации, говорить о взрывном росте числа заразившихся в России не приходится.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют заразившимся принимать ибупрофен и парацетамол.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 человек выздоровело. Врачи рекомендуют почаще мыть руки и по возможности не выходить из дома.