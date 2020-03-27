Лободе сообщили о госпитализации Линдеманна с коронавирусом

Пиар-менеджер в России известной украинской певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила ей новость о том, что у знаменитого немецкого музыканта Тилля Линдеманна обнаружился коронавирус.

Бурлакова ответила на звонок корреспондента Федерального агентства новостей и сразу же сказала, что на данный момент не знает — в курсе ли Лобода о том, что у Тилля выявили коронавирус.

«У меня нет пока интересующей вас информации, — призналась она. — Пока ничего не могу сказать. [Знает ли уже Светлана?] Я не знаю, только что написала в общую группу».

Ранее издание Bild сообщило на своей странице в социальной сети Twitter о том, что фронтмен группы Rammstein был госпитализирован в столице Германии Берлине с коронавирусной инфекцией. И якобы он находится сейчас даже в реанимации.

Светлану Лободу и Тилля Линдеманна, по слухам, связывают романтические отношения. Сама украинская певица сидит на карантине и заявляет, что в самоизоляции есть не только минусы, но и плюсы.

Так, 37-летняя уроженка Киева наконец-то может подольше побыть дома со своими детьми. В качестве подтверждения бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала в социальных сетях снимок с двумя дочерьми — восьмилетней Евангелиной и Тильдой, которой в конце мая исполнится два года. По слухам, Лобода родила младшую дочь от Линдеманна. Но имя ее отца певица упорно не раскрывает.