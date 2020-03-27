Москва, 27 марта. Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.

Проскурякова подчеркнула, что в настоящее время певец ожидает результаты анализов. Кроме того, она призвала коллег артиста и представителей СМИ не беспокоить Николаева и его родственников.

«Пожалуйста, успокойтесь... Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать, и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем», — написала Проскурякова на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. 26 марта артист сдал анализы и теперь ожидает результатов, которые будут известны через пару дней.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает более 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. 45 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.