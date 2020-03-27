Больше тысячи человек в России заразились коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Пациент с коронавирусом умер в Москве В Москве умер еще один пациент с коронавирусом. Всего в России жертвами страшной болезни стали три человека. Ситуация в стране сложная. Число заразившихся за сутки достигло более 1040 человек. Наибольшее количество инфицированных в Москве. Есть и обнадеживающие новости, 45 человек в нашей стране уже выздоровело. С каждым днем в стране вводятся новые ограничительные меры, чтобы побороть распространение коронавируса. Так накануне в правительстве страны подписали распоряжение, по которому до начала лета санатории и дома отдыха в России временно приостанавливают работу.

Ограничения по всей России Принятые в Москве ограничения необходимо распространить на все регионы России. Такое заявление сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Кафе, рестораны, парки, клубы необходимо закрыть. А россиян премьер-министр попросил серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции. Напомним, чтобы избежать еще большего количества зараженных президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю, заработная плата сохранится.

Перенос вступительных экзаменов Многие россияне ищут в сложившейся ситуации плюсы. Получают онлайн допобразование, находят новое хобби и делятся своими успехами в соцсетях. Есть бонусы и для абитуриентов. У них будет больше времени, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. Из-за коронавируса их могут перенести. Об этом заявил министр науки и высшего образования. Валерий Фальков также отметил, что и зачисления в вузы начнутся позже. О конкретных сроках пока неизвестно.