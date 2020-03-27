Лукашенко заявил, что борется с коронавирусом в Белоруссии «без шума и пыли»

Минск, 27 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в возглавляемой им стране необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются «без лишнего шума».

Глава государства в пятницу посетил «Белгипс» в Минском районе. Во время общения с работниками предприятия он высказался об усилиях, предпринимаемых в Белоруссии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что он «против психоза и паники вокруг этой темы». По его словам, каждая служба в Белоруссии — от медиков до правоохранителей — делает свое дело. Например, ведется работа по профилактике, выявлению контактных лиц.

Особое внимание Лукашенко обратил на то, как принимаемые в мире меры сказываются на экономике государств. Президент упомянул о недавнем заявлении главы США Дональда Трампа, который считает, что последствия для жизни людей и экономики в результате «могут быть тяжелее, чем от самого вируса».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, пишет НСН. COVID-19 охватил уже более 160 стран, заразились около 543 тысяч человек, скончались — свыше 24 тысяч.

В РФ зафиксировано более тысячи случаев заболевания, передает «Царьград». В ВОЗ считают, что страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией, благодаря оперативно принятым мерам. Власти России не только утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения коронавируса по стране, но и организовали помощь Италии, где от инфекции скончались уже более восьми тысяч граждан.

Недавно правительство Сербии попросило Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.