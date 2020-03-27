Москва, 27 марта. Президент России Владимир Путин поддержал необходимость разделения бизнеса и благотворительности. Эта тема была сегодня поднята на встрече президента с представителями бизнеса.

Освободить от налогов товары, передаваемые на благотворительность, предложили депутаты Государственной думы Сергей Вострецов и Николай Валуев. Путин отметил важность благотворительности в целом, но подчеркнул, что она не должна идти в ущерб бизнесу. Президент призвал сохранять баланс.

«Многие люди в нашей стране живут за чертой бедности. Бизнес может отдавать часть продуктов незащищенным слоям населения и при этом не платить 40% налогов. Президент в курсе проблем каждой социальной категории, и эти меры помогут пережить этот сложный экономический период», — уверен лидер объединения профсоюзов СОЦПРОФ, депутат Сергей Вострецов.

Ранее президент заявил, что российское правительство обсуждает с регионами различные варианты поддержки бизнеса, включая снижение налогов на имущество.