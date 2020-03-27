Полковник запаса ЦСН ФСБ: Планировавший теракт в Краснодаре боевик пытался посеять панику

Полковник запаса подразделения «Альфа» Виталий Демидкин выразил слова благодарности ЦСН ФСБ за предотвращенный в Краснодаре теракт.

Ранее центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт в Краснодаре. Во время проводимой спецоперации был задержал 26-летний мужчина, у которого в машине было найдено самодельное взрывное устройство, а в мобильно телефоне — переписка с членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1.

«Это подтверждает его преступные намерения», — уточняется в центре.

Задержание боевика происходило в квартире, которую он снимал в одной из многоэтажек Краснодара. Остальные члены группировки находятся за рубежом. Самодельную бомбу мужчина начинил саморезами, однако о том, где именно и когда он собирался ее взорвать, не сообщается.

Комментируя задержание террориста, полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «теракт, вероятно, планировался для того, чтобы еще больше посеять панику в стране, которая не дала разгуляться мировому терроризму».

«Но, наверное, самый основной момент в том, что этот теракт наверняка планировался намного раньше, до наступления всей этой беды, которая охватила всю Европу, и нас уже потихонечку трогает. Поэтому у них свои программы, свои цели чтобы посеять панику среди населения. И тут нужно отдать должное моим коллегам, которые продолжают выполнять свои обязанности в такой сложный период. Им огромное спасибо, и я думаю, они не то что продолжали, они продолжают и будут продолжать защищать наших граждан от такого рода опасности. Тут уже если есть служба, работа, они будут ее выполнять от начала и до конца, вне зависимости от того, есть коронавирус или нет», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 18 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили два теракта в Крыму. По данным ведомства, в Керчи были задержаны двое подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждениях на территории полуострова. У задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства.

1 Организация запрещена на территории РФ.