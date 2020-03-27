Путин одобрил разработку технико-экономического обоснования для «Силы Сибири — 2»

Москва, 27 марта. Президент РФ Владимир Путин согласился дать поручение начать технико-экономического обоснования и проектно-изыскательные работы по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». Такое заявление глава государства сделал по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Хорошо, конечно», — ответил Путин на просьбу Миллера дать разрешение на дальнейшее развитие проекта.

Глава «Газпрома» в свою очередь отметил, что соединение двух частей газопровода эффективно и выгодно с экономической точки зрения. Запуск технико-экономического обоснования и изыскательные работы означают, что проект вышел на прединвестиционную стадию.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый газопровод, который будет расположен между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. В КНР газопровод соединиться с китайской магистралью

«Запад—Восток», который поставляет газ до Шанхая. Общая протяженность «Силы Сибири — 2» составляет около 6700 км, при этом 2700 км — это российский участок. Стоимость проекта, согласно предварительным данным, составляет от 5 млрд до 13,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» остановят на профилактику. «Газпром» и китайская CNPC договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью.