Кремль разъяснил цель предстоящей нерабочей недели

Москва, 27 марта. Те, кто работал на «удаленке» до сих пор, будут продолжать работать на следующей неделе, объявленной нерабочей, продолжат функционировать и предприятия непрерывного цикла. Речь не идет о выходных или праздничных днях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главная задача, в связи с которой была объявлена нерабочая неделя, — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер в период распространения коронавируса.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать [c 28 марта по 5 апреля], как и работали. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен, чтобы снизить по максимуму контакты между людьми. Поэтому, например, предприятия оборонки, имеющие обязательный цикл работы, будут работать», — сказал он.

Песков отметил, что не должно приостанавливаться и дистанционное обучение в школах и вузах, в которых такой формат образования уже практикуется и развивается. Он подчеркнул, что дистанционный учебный процесс не только не запрещается, но и приветствуется.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Он объяснил, что эта мера принимается для снижения скорости распространения заболевания. Глава государства подчеркнул, что оплата труда, несмотря на выходные, за работниками сохранится.