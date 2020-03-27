Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Видеообращение политик опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

«За последние сутки у меня развились легкие симптомы: температура и кашель. Главврач страны (Крисс Уитти) посоветовал мне сделать тест на коронавирус, и результат был положительный. Теперь я работаю из дома, нахожусь в самоизоляции. Связь с правительством осуществляется с помощью видеоконференций», — уточнил Джонсон.

Ранее стало известно, что коронавирус был подтвержден и у 71-летнего принца Чарльза. Он проходит лечение в резиденции в Шотландии. По последним данным в Великобритании выявлено 11 816 случаев заражения коронавирусом, 580 заразившихся скончались.