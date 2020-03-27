Солиста Rammstein госпитализировали с коронавирусом в Берлине

Берлин, 27 марта. Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом.

Как уточнили средства массовой информации, угрозы для жизни артиста нет. По данным газеты Bild, ссылающейся на собственные источники, музыкант обратился к медикам с высокой температурой. Врачи диагностировали у него воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

В пятницу число погибших из-за коронавируса нового типа превысило 21 тысячу человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Согласно сводному графику, опубликованному на сайте ВОЗ, зафиксировано более 465 тысяч случаев заражения инфекцией. В целом коронавирус охватил 199 стран и территорий.

Несколько другие данные приводятся на сайте coronavirus-monitor.ru. Судя по указанным на этом портале данным, число жертв COVID-19 уже превысило отметку в 24 тысячи человек, заразились около 538 тысяч. Больше всего пострадали от пандемии США, Китай и Италия. Причем последняя стала крупнейшим очагом распространения вируса в Европе — зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания, свыше восьми тысяч человек скончались.

Коронавирусную инфекцию впервые зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Некоторые эксперты склоняются ко мнению, что вирус в китайский город Ухань завезли американские ученые, а разработали его еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона.

ВОЗ 11 марта признала, что мир столкнулся с пандемией, пишет «Газета.ru». Многие страны вынуждены были принять жесткие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса: закрыть границы, ввести карантин и штрафы за его нарушение.