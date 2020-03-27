Школьные каникулы в России могут продлить после 6 апреля

Москва, 27 марта. Министерство просвещения РФ может продлить школьные каникулы после 6 апреля, исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования. На встрече были озвучены новые решения по организации работы детских садов, школ и колледжей, принятые минувшей ночью штабом по противодействию коронавирусу.

«Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», – рассказал Кравцов.

Также уточняется, что образовательные организации не будут работать в объявленную указом президента РФ выходную неделю с 30 марта по 3 апреля. Распоряжение касается детских садов, школ, организаций дополнительного образования, колледжей и техникумов.

«Обращаюсь к родителям – проведите эту неделю с пользой со своими детьми, – призвал министр просвещения РФ. — В вашу поддержку мы ежедневно публикуем на официальном сайте информацию о возможном досуге, соответствующие рекомендации направляем и в регионы».

Ранее о переносе весенних каникул на лето в довузовских учебных учреждениях сообщили в Минобороны РФ.