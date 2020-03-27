Винокура возмутило заявление главврача Коммунарки о коронавирусе у Лещенко

Москва, 17 марта. Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не имел права раскрывать диагноз его коллеги и товарища Льва Лещенко.

Напомним, что накануне медик публично сообщил об обнаружении коронавируса у известного певца. Он подчеркнул, что получил от Лещенко официальное согласие на разглашение информации. Однако Винокур не склонен доверять словам врача и возмущен его заявлением.

«Он не имел права раскрывать диагноз! Я сильно сомневаюсь, что Лев Валерьянович ему разрешил!» — заявил артист в комментарии Kp.ru.

Винокур также рассказал, что присутствие Лещенко на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой, где, по версии журналистки Ксении Собчак, певец мог перезаражать отечественных звезд, было недолгим.

«Он только прибежал, чмокнул именинницу, и убежал. Не выступал даже», — вступился Винокур.

Артист добавил, что в тот вечер лично с товарищем не контактировал, поэтому ему бояться нечего.

Информация о госпитализации Лещенко начала распространяться в СМИ на этой неделе. Концертный директор певца Олег Дмитриев сообщал, что исполнитель попал в медучреждение не из-за вируса — он приехал в больницу вместе с супругой и лег на обследование, так как почувствовал недомогание. Позднее появилось опровергающее его слова заявление Проценко.

Ни сам Лещенко, ни его жена официальных комментариев по поводу этой ситуации не давали.

Стало известно, что пациентом Коммунарки стал еще один российский исполнитель — Игорь Николаев. Накануне СМИ впервые сообщили о его госпитализации. Жена музыканта Юлия Проскурякова заявила, что в настоящее время супруг ожидает результаты анализов.