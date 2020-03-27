Онищенко ответил на ультиматум ретейлеров, связанный с убытками из-за коронавируса

Геннадий Онищенко ответил на фактический ультиматум ретейлеров, которые обратились к правительству с пакетом требований о значительных льготах. Льготы они хотят получить в связи с падением оборота из-за пандемии коронавируса. В коллективном обращении ретейлеров к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину указывается, что из-за ожидаемого падения в некоторых сегментах оборотов на 50-80% при отсутствии поддержки властей российский потребительский рынок может откатиться к началу прошлого века. В связи с этим ретейлеры просят власти о налоговых льготах, а также о снижении арендной платы и о других мерах поддержки.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, это не просьба, а фактически — ультиматум. Свое отношении к непомерным аппетитам торговых сетей парламентарий сформулировал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Аппетиты пора поумерить. Колонка Геннадия Онищенко

Мы видим документ с нотками ультимативности от владельцев российский торговых сетей, который подписали все крупные ретейлеры, работающие в России, и по факту являющиеся транснациональными компаниями. Ретейлеры прогнозируют убытки в триллионы рублей и просят, а точнее требуют государственной поддержки.

По сути — это ультиматум. Интересно, как они представляют себе, где правительство возьмет на это деньги? Что, средства надо забрать у многодетных семей и отдать нашим несчастным торговым сетям?!

На это могу посоветовать им, как и нам всем, в любой ситуации искать позитив.

Напомню, мы не раз обращались к теме доминирования на нашем рынке исключительно крупных торговых сетей, которые все подмяли под себя. Фактически, было создано «узкое горлышко», через которое в крупные торговые сети не могут попасть товары отечественных производителей, в первую очередь — продукция малого и среднего бизнеса. Ретейлеры заинтересованы совсем в других поставщиках. Владельцы сетей просто не хотят заморачиваться, выстаивая более гибкую политику с привлечением новых поставщиков.

Невозможность отечественному производителю добраться до потребителя — одна из ключевых проблем, тормозящих развитие в нашей стране малого и среднего бизнеса. Чуть-чуть улучшило ситуацию на рынке развитие интернет-торговли, которая стала серьезной альтернативой монополистам, так что дай бог, чтобы это направление развивалось, и не только в связи с коронавирусом.

Именно в этом я вижу позитив на фоне сознательно провоцируемой некоторыми паники. Очень хорошо, что в нынешних условиях не только люди старшего поколения, которые в группе риска, но и все граждане станут меньше ходить по крупным торговым центрам, а начнут заказывать все через Интернет.

На фоне призыва властей провести следующую неделю дома, время самоограничений станет отличной возможностью для наших граждан оглянуться вокруг, вспомнить лица своих близких, привести в порядок домашние дела. Вижу позитив для всех и в том, что эта неделя подкосит монополию торговых сетей. Это я всячески приветствую.

А на ультиматум этих господ государство может ответить предложением передать все торговые сети под государственное управление. Думаю, государство уж как-нибудь разберется, что делать дальше.

Сегодня монополисты ведут себя на торговом рынке просто невыносимо: диктуют свою волю и поставщикам, и потребителям, которые вынуждены приобретать товары на невыгодных условиях. Поэтому давайте превратим эту неделю в неделю подрыва монополии торговых сетей. Надеюсь, эта ситуация заставит их, как минимум, пересмотреть свою монопольную политику, повернуться лицом к малому и среднему бизнесу.

Нужно развивать и интернет-торговлю, за исключением торговли алкоголем, поскольку с точки зрения закона этот вопрос не отрегулирован.

А нашим гражданам, которые находятся на карантине, стоит запасаться не гречкой и туалетной бумагой, или, по «спартанской» советской привычке солью и спичками, а поучиться цивилизованно делать покупки онлайн. Пора начать тренироваться в приобретении через Интернет продуктов, которые могут достаточно долго храниться, и которые нужны каждый день. Я говорю о консервах, о молочной продукции с длительным сроком хранения, которой можно запасаться, например, на неделю, о мясных продуктах в вакуумной упаковке и так далее.

Надеюсь, эта неделя заставит торговые сети подумать не только о своей выгоде, но и о потребителях, и о национальных интересах.