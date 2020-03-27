Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Онищенко ответил на ультиматум ретейлеров, связанный с убытками из-за коронавируса

41
0 Оставить комментарий

Онищенко ответил на ультиматум ретейлеров, связанный с убытками из-за коронавируса

Геннадий Онищенко ответил на фактический ультиматум ретейлеров, которые обратились к правительству с пакетом требований о значительных льготах. Льготы они хотят получить в связи с падением оборота из-за пандемии коронавируса. В коллективном обращении ретейлеров к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину указывается, что из-за ожидаемого падения в некоторых сегментах оборотов на 50-80% при отсутствии поддержки властей российский потребительский рынок может откатиться к началу прошлого века. В связи с этим ретейлеры просят власти о налоговых льготах, а также о снижении арендной платы и о других мерах поддержки.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, это не просьба, а фактически — ультиматум. Свое отношении к непомерным аппетитам торговых сетей парламентарий сформулировал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Следующую неделю россиянам предписано провести дома

Аппетиты пора поумерить. Колонка Геннадия Онищенко

Мы видим документ с нотками ультимативности от владельцев российский торговых сетей, который подписали все крупные ретейлеры, работающие в России, и по факту являющиеся транснациональными компаниями. Ретейлеры прогнозируют убытки в триллионы рублей и просят, а точнее требуют государственной поддержки.

По сути — это ультиматум. Интересно, как они представляют себе, где правительство возьмет на это деньги? Что, средства надо забрать у многодетных семей и отдать нашим несчастным торговым сетям?!

На это могу посоветовать им, как и нам всем, в любой ситуации искать позитив.

Напомню, мы не раз обращались к теме доминирования на нашем рынке исключительно крупных торговых сетей, которые все подмяли под себя. Фактически, было создано «узкое горлышко», через которое в крупные торговые сети не могут попасть товары отечественных производителей, в первую очередь — продукция малого и среднего бизнеса. Ретейлеры заинтересованы совсем в других поставщиках. Владельцы сетей просто не хотят заморачиваться, выстаивая более гибкую политику с привлечением новых поставщиков.

Невозможность отечественному производителю добраться до потребителя — одна из ключевых проблем, тормозящих развитие в нашей стране малого и среднего бизнеса. Чуть-чуть улучшило ситуацию на рынке развитие интернет-торговли, которая стала серьезной альтернативой монополистам, так что дай бог, чтобы это направление развивалось, и не только в связи с коронавирусом.

Именно в этом я вижу позитив на фоне сознательно провоцируемой некоторыми паники. Очень хорошо, что в нынешних условиях не только люди старшего поколения, которые в группе риска, но и все граждане станут меньше ходить по крупным торговым центрам, а начнут заказывать все через Интернет.

Во время карантина покупки лучше делать через Интернет

На фоне призыва властей провести следующую неделю дома, время самоограничений станет отличной возможностью для наших граждан оглянуться вокруг, вспомнить лица своих близких, привести в порядок домашние дела. Вижу позитив для всех и в том, что эта неделя подкосит монополию торговых сетей. Это я всячески приветствую.

А на ультиматум этих господ государство может ответить предложением передать все торговые сети под государственное управление. Думаю, государство уж как-нибудь разберется, что делать дальше.

Сегодня монополисты ведут себя на торговом рынке просто невыносимо: диктуют свою волю и поставщикам, и потребителям, которые вынуждены приобретать товары на невыгодных условиях. Поэтому давайте превратим эту неделю в неделю подрыва монополии торговых сетей. Надеюсь, эта ситуация заставит их, как минимум, пересмотреть свою монопольную политику, повернуться лицом к малому и среднему бизнесу.

Нужно развивать и интернет-торговлю, за исключением торговли алкоголем, поскольку с точки зрения закона этот вопрос не отрегулирован.

А нашим гражданам, которые находятся на карантине, стоит запасаться не гречкой и туалетной бумагой, или, по «спартанской» советской привычке солью и спичками, а поучиться цивилизованно делать покупки онлайн. Пора начать тренироваться в приобретении через Интернет продуктов, которые могут достаточно долго храниться, и которые нужны каждый день. Я говорю о консервах, о молочной продукции с длительным сроком хранения, которой можно запасаться, например, на неделю, о мясных продуктах в вакуумной упаковке и так далее.

Надеюсь, эта неделя заставит торговые сети подумать не только о своей выгоде, но и о потребителях, и о национальных интересах.

Как отличить простуду от коронавируса и гриппа

Новости партнеров

Новости партнеров