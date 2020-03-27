Башага сохраняет больницы для боевиков и отправляет зараженных коронавирусом в тюрьмы

Триполи, 27 марта. В Сети появилось распоряжение «министра внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги о запрете на размещение больных коронавирусом в больницах.

Соответствующий приказ был направлен во все медицинские учреждения, сообщает пользователь Facebook Ханин Аль-Алвани. По ее словам, фотографию документа «МВД» она получила от друга, который работает врачом в Триполи.

«Мой друг, работающий в больнице в Триполи, прислал фотографию заявления МВД так называемого ПНС, я, честно говоря, не знаю, какова цель этого заявления. Бог нам поможет и благословит нас», — написала девушка в своем сообщении.

Документ адресован всем главврачам, начальникам безопасности в регионах, а также лидеру группировки RADA, входящей в состав «МВД» ПНС, Абделю Рауфу Карре. Далее приводим дословный перевод постановления:

«Министерство внутренних дел стремится достичь всеобщего блага и осознает необходимость защиты и контроля, в которых нуждается институт здравоохранения в условиях мировой вспышки коронавируса. Помимо всех усилий, предпринимаемых министерством внутренних дел, включающих мобилизацию государственных учреждений для противодействия эпидемии, требуются дополнительные меры предосторожности и бдительности, особенно с учетом того, что вирус распространился во многих странах вопреки всем механизмам безопасности. В связи с этим, центральная больница Триполи, больница Грин-Хилл и университетская больница Триполи должны принимать для лечения исключительно пострадавших в ходе боестолкновений. Тех, у кого подозревается коронавирус, следует направлять в тюремные больницы Абу-Салим и Аль-Рувайми».

Данную информацию со ссылкой на источник из той же больницы также подтверждает ливийский новостной аккаунт в Twitter. По их сведениям, «МВД» так называемого Правительства национального согласия намеренно отправляют зараженных вирусом COVID-19 в тюрьмы, где находятся противники террористического режима ПНС для распространения заболевания среди политзаключенных и ливийских пленников.

«Преступники ПНС отправляют инфицированных коронавирусом в тюрьмы для распространения вируса между политзаключенными и ливийскими узниками», — сообщает LibyaViews.

Напомним, накануне боевики ПНС под руководством Усамы Джувейли в рамках широкомасштабной операции «Шторм мира» атаковали авиабазу аль-Ватыя. Однако очередное нарушение перемирия и наступление террористов пресекли силы фельдмаршала Халифы Хафтара. На данный момент регион освобожден и безопасен, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари.

По словам военачальника, операция ПНС была крайне неудачной. В результате ответных мер, принятых ЛНА для защиты местного населения, террористические группировки так называемого правительства и его сирийские наемники понесли потери. Вероятно, «министр» Башага пытается освободить медицинские учреждения от больных коронавирусом для того, чтобы в кратчайшие сроки восполнить ряды боевиков.

В тюрьмах ПНС заточено множество идеологических противников террористического режима «премьер-министра» Файеза Сарраджа. Согласно информации из открытых источников, распространение COVID-19 среди политических заключенных и ливийских узников также в интересах Правительства национального согласия. В числе безвинно заточенных людей оказались и российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Их уже практически год удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», расположенной на территории одноименного аэропорта, где сейчас оборудована военная база террористов. Ученым до сих пор не предъявили официального обвинения. «Митигу» возглавляет военный преступник Абдель Рауф Карра, лидер группировки RADA, которая является частью структуры «МВД» так называемого Правительства национального согласия.