Застрявшая в карантинной Боливии россиянка: Запасы нашей еды до понедельника закончатся

Россиянка Виктория Крючкова застряла в Боливии из-за карантина, который власти латиноамериканской страны ввели в связи пандемией коронавируса. Ей как иностранке нельзя выходить на улицу, а местные жители могут покидать свои дома только в определенное время и по определенным дням — за нарушение этих правил полиция грозит тюрьмой. Подробнее о том, как выживают боливийцы и запертые в стране туристы в условиях жесткого карантина Виктория Крючкова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

Виктория — психолог. Она называет себя «тантра-учителем в кругосветке» и ведет блог в Instagram. Девушка отправилась в путешествие по Латинской Америке. Все шло хорошо, пока пандемия коронавируса не внесла коррективы в ее путешествие. 11 марта власти Боливии объявили чрезвычайное положение, а следом — прекратили международные рейсы, закрыли границы для иностранцев и ввели карантин. Виктория застряла в Уюни — маленьком боливийском городке.

«Изначально была возможность находиться на улице где-то до пяти часов. Потом — до трех часов дня. В последнюю неделю все изменилось, и можно было выходить на улицу только за продуктами, и только четыре дня в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье, — до 12 часов дня. Уюни — это реально очень маленький город, и рынок в полной мере не работает. Какие-то такие овощные лоточки, парочка-тройка магазинчиков на весь город. В другие дни найти даже хлеб невозможно», — сказала девушка.

«Иди домой, иначе заберем тебя в тюрьму»

По словам Виктории, ситуацию осложняет и то, что в доме, где она живет, нет холодильника, и из-за этого закупиться едой впрок не получается. Кроме того, действуют ограничения на покупку продуктов.

«Ты не можешь сразу прийти и купить пять килограмм, потому что нужно, чтобы хватило всем. Последние три дня мы не можем купить еду. Как ни выйдем — почему-то все закрыто. Полиция и военные выгоняют домой. Вчера я выходила на улицу, и мне сказали: «Все закрыто, иди домой». Я говорю: «Мне нужно хотя бы хлеб купить». Они говорят: «Нет, ничего не продается, иди, иначе заберем тебя вообще сейчас в тюрьму». Я пошла домой», — рассказала Виктория.

С 26 марта в Боливии ужесточили карантинные меры, добавила Виктория. По ее словам, теперь на улицы могут выходить только местные жители. Иностранцам покидать дома нельзя.

«Выходить на улицу они могут согласно тому, какая последняя цифра в паспорте. Я живу сейчас у друга, который согласился меня приютить на такой долгий срок, и он сможет выйти на улицу только в понедельник. Соответственно, запасы нашей еды до понедельника закончатся. Либо нужно выходить со страхом, что тебя может забрать полиция», — сказала Виктория.

«Надеюсь, мне как-то помогут»

Крючкова подала заявку на сайте российского МИД с просьбой эвакуировать ее на родину и связалась с посольством РФ в Боливии.

«Мне сказали: «Даже если тебя и включат в этот список — пока только ведут учет и только составляют списки — тебе нужно будет добраться до столицы, до города Ла-Пас». И в этом посольство России в Боливии мне помочь никак не может. Как решить этот вопрос, неизвестно. Буду пытаться связываться с местной полицией, но от одного американского туриста я узнала, что он пытался тоже добраться до Ла Паса: он обращался в полицию в городе Уюни, и никаких решений они ему не предложили», — отметила девушка.

Виктория опасается, что может застрять в Боливии еще на несколько месяцев. При этом настораживает отношение местных жителей к иностранцам.

«В некоторых городах отношение к туристам… Вы знаете, они их боятся, как огня. Я не могу сказать, что сейчас то же самое происходит в Боливии, потому что я не могу выходить на улицу. Но мои друзья, находящиеся в Чили, говорят, что русских некоторых даже выгоняли просто из деревень. <…> Нужно хотя бы давать возможность людям иностранцам уехать, нужно давать людям возможность нормально покупать продукты. Мой друг сегодня сказал, что вчера его даже останавливала полиция и спрашивала, где можно купить хлеб. То есть в ближайшие недели может возникнуть реальная проблема с продуктами в этом небольшой боливийском городе. Я надеюсь, что мне как-то смогут помочь добраться до Ла-Паса и вернуться в Россию», — сказала Виктория.

Как вывозят россиян, застрявших из-за пандемии за рубежом

Все организованные туристы, которые бронировали путешествия через туроператоров и агентов, вернутся в Россию в плановом или досрочном порядке на вывозных рейсах до 31 марта. Об этом в комментарии ФАН сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Вопросы решаются, и все организованные путешественники вернутся. Вчера было достигнуто успешное решение по разрешению на вывоз туристов из ОАЭ. Все наши и чартерные, и регулярные рейсы вывозят туристов со вчерашнего дня. Рейсы выполнялись уже из Марокко, с Филиппин. Сейчас прорабатывается рейс, выполняющийся из Индии», — сказал Дмитрий Горин.

На момент старта кампании по возвращению граждан в других странах мира находились около 100 тысяч организованных путешественников из РФ. За неделю, с 17 марта по 23 марта, на родину вернулись 42,2 тысячи человек.

Несколько иначе ситуация складывается с самостоятельными путешественниками. Горин отметил: основной вопрос сейчас — помощь тем, кто находится за рубежом в частных поездках. Речь идет о россиянах, которые временно проживают в других странах, арендуют там недвижимость или учатся.

«Касаемо самостоятельных путешественников: по форме обратной связи информация анализируется МИДом, разрабатываются оптимальные маршруты для вывоза российских граждан. Это могут быть как рейсы вывозные авиакомпаний российских, так и могут быть задействованы и средства МЧС, министерства обороны и специальных летных отрядов. По Латинской Америке мы знаем, что сейчас решается вопрос о постановке специализированных рейсов, которые в том числе будут охватывать большее количество стран», — сказал Горин.

Как сообщил источник, близкий к МИД, два дня назад были зафиксированы около 25 тысяч обращений от граждан, которые находятся за рубежом в качестве самостоятельных путешественников.