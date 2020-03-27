Главный эпидемиолог России рассказал, когда активность коронавируса пойдет на спад

Москва, 27 марта. Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико дал прогноз по коронавирусу на май. По мнению специалиста, активность распространения COVID-19 может пойти на спад.

Брико объяснил, что для коронавируса характерно «сезонное повышение в осенне-зимний период». Но сейчас динамика распространения этого вируса не говорит о резком увеличении числа больных. И это внушает осторожный оптимизм.

«Есть все основания полагать, что активность его распространения снизится к концу сезона», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время ряд медорганизаций могут проводить тестирование на коронавирус. Это позволяет определить легкие формы заболевания.

«Опасность присутствует по-прежнему только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус», — добавил Брико.

По мнению главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в Москве пик заболеваемости может наступить уже на следующей неделе.

По последним данным, число заболевших в России составляет 1036 человек. 45 человек выздоровели, три пациента умерли.