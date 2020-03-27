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Главный эпидемиолог России рассказал, когда активность коронавируса пойдет на спад

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Главный эпидемиолог России рассказал, когда активность коронавируса пойдет на спадМосква, 27 марта. Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико дал прогноз по коронавирусу на май. По мнению специалиста, активность распространения COVID-19 может пойти на спад. 

Брико объяснил, что для коронавируса характерно «сезонное повышение в осенне-зимний период». Но сейчас динамика распространения этого вируса не говорит о резком увеличении числа больных. И это внушает осторожный оптимизм.

«Есть все основания полагать, что активность его распространения снизится к концу сезона», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время ряд медорганизаций могут проводить тестирование на коронавирус. Это позволяет определить легкие формы заболевания.

«Опасность присутствует по-прежнему только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус», — добавил Брико.

По мнению главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в Москве пик заболеваемости может наступить уже на следующей неделе.

По последним данным, число заболевших в России составляет 1036 человек. 45 человек выздоровели, три пациента умерли.

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