Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ сместятся на июнь из-за угрозы распространения коронавируса

Москва, 27 марта. Сроки основного этапа Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена перенесены, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования 27 марта, где были озвучены новые вводные по организации работы детских садов, школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что ЕГЭ в России начнется 8 июня, ОГЭ – 9 июня.

«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», – уточнил Сергей Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказывал, что досрочный период сдачи ЕГЭ будет объединен с основным этапом сдачи экзамена, который традиционно проходит с 25 мая по 29 июня. На момент публикации 16 марта в Рособрнадзоре еще не было принято решение о переносе сроков основного этапа – все зависело от ситуации с распространением коронавируса. В ведомстве ожидали подробные рекомендации от Роспотребнадзора по организации безопасности мест сдачи школьниками ЕГЭ.

Перед подготовкой к досрочному этапу сдачи ЕГЭ Роспотребнадзор разослал рекомендации в школы по дезинфекции помещений для экзаменов, обязательном проветривании, постановил мерить температуру сдающим экзамены у рамок металлоискателей.