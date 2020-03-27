Политолог объяснил желание США использовать своих военных на Украине

Европа хочет снять с себя ответственность за происходящее на Украине и вернуться к ситуации до 2014 года, когда Россия по большей части несла бремя урегулирования врожденной политической нестабильности в соседней стране. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Американские базы

Вооруженные силы США до конца текущего года собираются найти подрядчиков для строительства четырех военных объектов на территории Украины. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе, с текстом которой ознакомился RT.

Первые несколько проектов предполагают строительство центров боевой подготовки, один из которых будет располагаться в окрестностях села Девички в Киевской области, другой же — около села Широколановка в Николаевской области. Оба строения должны вмещать приблизительно по 200-300 человек.

«В каждом здании будет обустроен вместительный конференц-зал для планирования и обсуждений, а также офисные зоны и зоны для прохождения подготовки с помощью виртуальных тренажеров», — указывается в документе.

Также военные инженеры США планируют построить склад для плавсредств роты специальных операций корпуса американской морской пехоты неподалеку от Очакова (Николаевская область). Это будет блочное металлическое строение площадью до 500 кв. метров.

«Чтобы Зеленский даже не думал»

Как отметил Андрей Иванов, строительство на Украине полноценных американских военных баз с полной инфраструктурой преследует несколько целей. Первая — это поддержание напряженности в регионе, чтобы президент Украины Владимир Зеленский даже не помышлял о том, чтобы договориться с Россией, к чему его, кстати, активно подталкивает Европа.

«Старому Свету надоела постоянная эскалация конфликта, он заинтересован в том, чтобы вернуть ситуацию в прежнее русло. Проще говоря, Европа хочет снять с себя ответственность за происходящее на Украине и вернуться к ситуации до 2014 года, когда Россия по большей части несла бремя урегулирования врожденной политической нестабильности «Незалежной». С Киевом всегда было очень тяжело договариваться, а Москва как-то умела это делать», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что Европа сегодня вынуждена брать на себя лишние заботы о поддержании на плаву украинской экономики, видеть у себя украинских трудовых мигрантов, договариваться с откровенно неадекватными украинскими политиками по газу, подталкивать их к реформам. Европе лучше, чтобы Украина вернулась в орбиту влияния России. Чтобы этого не произошло, американцы и усиливают свое присутствие в этой стране, уверен политолог.

«Вторая причина — США хотят взять под полный контроль внутреннюю жизнь на Украине. По сути, американцы и не скрывают, что собираются использовать своих военных в случае необходимости как карательные полицейские отряды, чтобы пресекать локальные конфликты. Одновременно, если говорить с точки зрения культурологии, то строительство американских баз на Украине — это подтверждение статуса «Незалежной» как некоей «европейской Африки». Украину на Западе не считают цивилизованным государством, способным самостоятельно решать свои проблемы. В сознании американских политиков Украина похожа вовсе не на Францию или Польшу, а на страну с ограниченным суверенитетом, по примеру Афганистана, Ирака, Ливии, Сомали», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, в Вашингтоне уверены, что сами украинцы в принципе не могут справиться со своими проблемами, и им нужна жесткая направляющая внешняя сила. С одной стороны, США готовы использовать Украину, чтобы сеять хаос в регионе. С другой, ситуацию там надо держать под каким-то контролем. Украина в сознании американских стратегов это именно «второй Афганистан» или «второй Ирак», заключил Андрей Иванов.