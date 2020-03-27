Кремль заявил, что публикация фейков о коронавирусе должна караться по закону

Москва, 27 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают работу по борьбе с фейками о коронавирусе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, не перегибается ли палка с крупными штрафами после подобных публикаций.

«Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение фейков сейчас воспринимается особо болезненно. Ненужным образом нагнетается обстановка. Это должно караться по закону. Нам неизвестно о каких-то случаях, когда палка перегибается», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, «любой открытый акканунт — это распространение информации, поэтому штрафовать таких людей оправданно».

Ранее микроблог Twitter удалил фейки о якобы введенном в Москве комендантском часе, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Генпрокуратура РФ ранее потребовала, чтобы американская компания удалила недостоверные данные о будто бы принятом приказе главы Минобороны Сергея Шойгу. 26 марта обращение поступило в Роскомнадзор.

Следственный комитет РФ создал рабочую группу для выявления в Интернете фейков о ситуации с коронавирусом. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, эксперты будут выявлять распространителей ложной информации о количестве заболевших в России и других недостоверных данных, которые могут способствовать созданию паники среди населения.

Многочисленными фейками отличились, например, прозападные издания и либеральные СМИ. Одиозный блогер Алексей Навальный и его сторонники активно пытаются раскачать ситуацию, безосновательно критикуя меры, предпринимаемые властями в борьбе с инфекцией.

В то же время распространяет фейки радиостанция «Эхо Москвы». Ее ведущий Сергей Асланян недавно пытался посеять панику постом в Facebook о якобы дефиците в российских магазинах из-за вспышки COVID-2019.