Почему Монголия может окончательно уйти из сферы влияния России

Страна, «прикрывающая Россию с востока», в ближайшем будущем может быть втянута в чужую зону влияния, лишена привычной письменности, а затем — и суверенитета, считает руководитель петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. При этом Россия может потерять не только политического союзника, но и экономического партнера.

В новостных сводках ведущих мировых СМИ трудно найти новости о Монголии. А ведь площадь этой страны превышает полтора миллиона квадратных километров (18-е место в мире по территории). К тому же она занимает стратегическое положение в Евразии — прямо между Россией и Китаем. Впрочем, отчасти невнимание мировых масс-медиа объясняется тем, что большую часть Монголии занимают степи и пустыни, население малочисленно (3,2 млн человек), а основные торговые маршруты Азии проходят мимо нее.

Однако новость, опубликованная на днях в британской Times, заставила насторожиться российских политологов. Британский таблоид сообщил, что к 2025 году Монголия планирует отказаться от кириллического алфавита и перейти к старомонгольскому вертикальному письму, которое употреблялось в стране до 1941-го. Для этого Минобразования Монголии уже приказало департаменту информации и коммуникационных технологий адаптировать старомонгольскую письменность к электронной среде.

Автор статьи в Times, этнический китаец Тан Диди, сообщает, что «монгольский народ в плане письменности является разобщенным». Ведь монголы, живущие на территории Китая, где их насчитывается шесть миллионов — вдвое больше, чем в самой Монголии, пользуются «исконным» старомонгольским письмом, а не кириллицей. Автор статьи надеется, что после реформы письменности и возврата к старомонгольскому алфавиту «российское влияние в стране пойдет на спад».

Впрочем, китайский автор статьи в Times вряд ли всерьез озабочен судьбой «разделенности» монгольского народа или его письменности. Еще в 1920-е годы один из лидеров молодой Монгольской Народной Республики, князь Хандодорж, сказал: «Мы маленький народ. Боюсь, что наша судьба — быть поглощенными либо русскими, либо китайцами». Впрочем, до сих пор этот прогноз по поводу независимой Монголии пока не сбылся. Увы, этого нельзя сказать о населении Внутренней Монголии, входящей в состав Китая.

Несмотря на то, что на китайской территории монголов формально вдвое больше, чем в самой независимой Монголии, более половины из них уже давно не говорят по-монгольски. Да и в самой Внутренней Монголии «чистых» этнических монголов уже осталось менее 15% населения. Остальные 85% являются, по сути, этническими китайцами. А ведь в 1949-м, в год образования КНР, коренное население Внутренней Монголии было монгольским на 80%.

По мнению ряда экспертов, сегодня главная задача внешних сил — минимизировать российское влияние в Монголии. Впрочем, это влияние и так переживает спад еще с 1992 года, когда из этой страны были выведены наши войска, фактические охранявшие ее территорию от возможных китайских посягательств. В 2003-м русский язык, до этого обязательно изучавшийся в школах (благодаря чему и сегодня старшее и среднее поколение монголов его знает), был заменен на английский. Итог — в стране уже выросло целое поколение молодежи, которое не знает русского и имеет крайне слабое представление о России.

На этом фоне власти страны начали всерьез задумываться о возвращении к старомонгольской письменности. Однако, по мнению филологов и этнографов, этот шаг вряд ли станет прогрессивным для Монголии. Дело в том, что переход на кириллицу, осуществленный в 1941-м, прошел в стране относительно безболезненно по простой причине — на тот момент население Монголии в массе своей было неграмотным. По той же причине, считают эксперты, безболезненно прошел переход на латиницу, а затем и на кириллицу, в среднеазиатских республиках СССР и Казахстане.

Однако времена сильно изменились, и сегодня «по приказу» перевести целый народ на другой алфавит гораздо сложнее. Во-первых, население Монголии давно привыкло читать и писать на кириллице, и попытки перевести его на иероглифическую письменность — значит, «ломать через колено» сознание целого народа.

Во-вторых, у всех на глазах негативный опыт Узбекистана. После принудительного перевода страны на латиницу в 1993-м в этой стране произошел разрыв между поколениями. Старшее и среднее поколение узбеков просто не понимает новых текстов, и на практике в стране функционируют оба алфавита — и кириллический, и латинский. В Казахстане, где власти недавно запустили тот же самый процесс, дабы «порвать с советским прошлым», над «клавиатурным» вариантом казахской латиницы с апострофами смеются даже сами казахи.

Аргументы нынешних властей Монголии о том, что переход к новой письменности в 1941-м «привел к разрыву культурной преемственности у монголов», выглядят явно надуманными. По словам историков, старомонгольская литература представляла собой в основном переводы религиозных и исторических книг с тибетского и китайского языков. Самобытных произведений в ней были единицы. Поэтому сегодня объем монгольской литературы на кириллице на порядок больше такового на старомонгольской письменности.

Беда еще и в том, что «историческая» письменность монголов очень сложна. В ней каждая буква имеет несколько вариантов написания — в зависимости от места в слове. А главное — строки пишутся не горизонтально, а вертикально, причем иначе писать никак нельзя. К тому же вертикальный характер древней письменности не позволяет вписывать в строки ни цифры, ни математические формулы. Наконец, написание многих слов в старомонгольском не совпадает с их произношением.

Стоит упомянуть, что в начале 1990-х в Монголии уже предпринимались попытки возродить использование старого алфавита. Его изучали на уроках в школе, но практика показала, что ученики почти не усваивали его и быстро забывали. Зачем же вновь навязывать целому народу старый, крайне неудобный и несовременный язык? Политологи говорят — во многом потому, что Монголия намерена идти по тому же пути, что и Украина, и некоторые страны Центральной Азии. То есть — по пути отказа от всего, хотя бы отдаленно напоминающего о советском прошлом, в том числе — и от алфавита.

Причина отказа Улан-Батора от «российско-советского наследия» очевидна — фактически уйдя из Монголии в начале 1990-х, Россия катастрофически мало делает для того, чтобы сохранить дружественную страну в своей сфере влияния. По мнению востоковедов, это халатность, граничащая с преступлением. Ведь сегодня почти вся добывающая и обрабатывающая промышленность Монголии, чудовищно богатой полезными ископаемыми, находится в руках иностранных горнодобывающих компаний.

А ведь в середине XX века именно советские специалисты начали разработку полезных ископаемых в этой стране. Недра Монголии таят в себе миллионы тонн минеральных ресурсов, меди, угля, десятки тысяч тонн молибдена, олова, вольфрама, серебра и золота. Но сегодня все это богатство — в руках западных горнодобытчиков, и Россия полностью вытеснена из этой сферы.

Впрочем, считают эксперты, и для самой Монголии уход из сферы российского влияния может иметь непоправимые последствия в будущем. Конечно, власти страны могут сколько угодно рассказывать своему народу мифы про «кочевников, некогда завоевавших весь мир», и ставить статуи Чингисхана высотой с 12-этажный дом. Но факт остается фактом: Монголия до сих пор во многих сферах является слабым государством, которое никогда не возникло бы без помощи «северного соседа», России. Никакие исторические мифы о былом величии Ига не способны защитить страну в случае внешней агрессии. Ведь стратегическое положение Монголии имеет значение в основном для России. И если, к примеру, тот же Китай захочет тем или иным путем прибрать «Внешнюю Монголию» в свой состав, то мировое сообщество не будет сильно переживать по этому поводу. А то и просто не заметит такого поглощения.

Стоит отметить — стратегическое значение Монголии для России всегда было огромно. Сначала Российская империя в 1913-м, а затем и Советская Россия в 1921-м фактически создали независимое монгольское государство, ранее входившее в состав маньчжурского Китая. Монголия создавалась русскими и советскими властями как «буфер» между двумя странами. Дело еще и в том, что географически Монголия прикрывает своей территорией «бутылочное горлышко Сибири» — узкий коридор между российско-монгольской границей и озером Байкал.

Помня об этом, руководство СССР не жалело средств для оказания помощи в строительстве независимой Монголии. В конце 1930-х, накануне Второй мировой войны, японцы хотели оккупировать Монголию (которую на тот момент признавал лишь СССР) и ударить по советской территории именно через «бутылочное горлышко». Тем самым японцы намеревались одним махом «отрезать» Забайкалье, Якутию и весь Дальний Восток от основной части территории СССР. Сорвать эти планы удалось лишь посредством разгрома японских войск Красной Армией в районе реки Халхин-гол осенью 1939-го.

При этом территория Монголии служила отличным плацдармом для размещения советских войск. Нанесение войскового удара с ее территории позволяло разом отрезать Маньчжурию от остальной части Китая и выйти прямиком к столице, Пекину. В 1945-м, освобождая Китай от японской оккупации, советские войска вместе с монгольской армией пошли именно этим путем.

Кстати, все советские вложения в Монголию, сделанные в 1930-е, с лихвой окупились в годы Великой Отечественной войны. Монгольское правительство отправляло в воюющий СССР десятки тысяч голов скота, тысячи тонн шерсти, а также тысячи солдат-добровольцев в Красную Армию. Овчинные полушубки для красноармейцев изготавливались из шерсти, поставленной из Монголии. На средства, собранные жителями МНР, в СССР были построены целая танковая колонна и авиаэскадрилья. По статистике, поставки шерсти и мяса в СССР из Монголии превысили таковые по ленд-лизу.

Сегодня эти факты, по сути, полузабыты обеими сторонами, поскольку российское влияние в Монголии давно вытеснено иностранным. Если же говорить о будущем отношений по линии Москва — Улан-Батор, то оно пока представляется нерадостным для обеих стран. Для того, чтобы оживить эти отношения, Россия должна проявить деятельный интерес к своему монгольскому соседу и партнеру. Необходимо начать восстановление между странами не только экономического, но и гуманитарного, образовательного сотрудничества, запустить «народную дипломатию» на всех уровнях, совместную разработку крупных месторождений, инфраструктурных проектов и так далее.

Как считают политологи, восстановление отношений с монгольскими партнерами вряд ли потребует от российского бюджета каких-то гигантских средств, по крайней мере — на начальном этапе. Тем более, что, как показывает опыт, инвестиции в эту страну всегда окупались для РФ сторицей. Но в случае, если сотрудничество между странами останется на нынешнем, минимальном уровне, то российское влияние в Монголии вскоре окончательно сойдет на нет. А само монгольское государство в не самом отдаленном будущем может лишиться суверенитета и вновь стать частью Великого Китая.

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