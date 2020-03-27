Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ причастного к организации теракта в Краснодаре

Москва, 27 марта. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт, готовившийся в Краснодаре, сообщает пресс-служба ведомства. В Сети появилось видео задержания причастного к организации преступления.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения», — говорится на сайте ФСБ.

Сообщается, что в автомобиле задержанного найдено самодельное взрывное устройство, а в его средствах связи — переписка с членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»1, находящимися за рубежом.

В ведомстве отмечают, что из переписки стали понятны «преступные намерения» мужчины.

После проведения необходимых экспертиз в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.

С начала года сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в России. В частности, два из них в Крыму, где подростки планировали преступления в образовательных учреждениях, и один в Башкирии.

В 2019 году в стране были предотвращены 34 теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.