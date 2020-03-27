Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса

Москва, 27 марта. Президент РФ выполняет все превентивные меры и рекомендации, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах, те же самые санитарные меры, которые на постоянной основе принимаются. В особенности на фоне продолжения рабочего графика президента, пусть он не изобилует публичными мероприятиями», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков также подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заразился коронавирусом, однако подчеркнул, что Путин не контактировал с заболевшим.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

На днях Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он озвучил ряд мер, принимаемых в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, было объявлено, что следующая неделя будет нерабочей. Кроме того, президент предложил снизить размер страховых взносов, взимаемых с малых и средних предприятий (при условии, что зарплата работникам превышает МРОТ).