Детские лагеря Анапы и Владивостока не будут принимать отдыхающих до начала мая

Москва, 27 марта. Детские лагеря «Океан» и «Смена» приостановили прием заявок на отдых детей на ближайшие смены до 5 мая и до 30 апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования 27 марта.

На мероприятии озвучили новые вводные по организации работы детских садов, школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

«О последующих возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Будем исходить из развития ситуации», — сказал Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что решением рабочей группы министерства просвещения отменены запланированные до конца апреля смены в детских лагерях «Артек» (Крым), «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток). Руководствам лагерей рекомендовали распределить детей по другим сменам.

Напомним, школьникам, переведенным на домашнее обучение, министерство просвещения предложило комплекс онлайн-программ для обучения, развития талантов, профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи мира, образовательный центр «Сириус».