Москва, 27 марта. Российским чиновникам рекомендовали временно ограничить рабочие поездки в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее губернатор Хакасии Валентин Коновалов ушел на добровольную самоизоляцию после того, как у одного из пассажиров общего с ним авиарейса был диагностирован коронавирус. На время самоизоляции обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Николай Миронов.

Журналисты поинтересовались у Пескова, не планирует ли Кремль рекомендовать чиновникам сократить рабочие поездки на время карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.

«Это уже рекомендовано», — ответил Песков.

17 марта Минтруд РФ рекомендовал сотрудникам госструктур и органов местного самоуправления свести к минимуму поездки по России, в том числе рабочие.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает более 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысяч человек.

В России зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса.Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.