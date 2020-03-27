Кремль прокомментировал возможность оказания помощи Сербии в борьбе с COVID-19

Москва, 27 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Россией помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне точно не известно, были ли обращения по дипломатическим каналам. Если были, не останутся без должного внимания», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, о том, что Сербия просила Россию оказать помощь с закупками медоборудования в рамках борьбы с коронавирусом 16 марта сообщала пресс-служба сербского МИД. В этот день, по данным ведомства, этот вопрос обсудили в телефонной беседе министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Ивица Дачич.

Сегодня решение попросить помощь у Москвы было принято правительством республики в рамках межправительственного соглашения в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Соответствующий запрос направило сербское МВД. По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Сербии достигло 457, семь человек умерли.

Российские специалисты уже оказывают помощь в борьбе с COVID-19 Италии. Эта страна стала центром пандемии коронавируса в Европе. При этом другие государства-партнеры по ЕС и НАТО этого не делают.