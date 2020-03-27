Песков рассказал, как прошел виртуальный саммит G20

Москва, 27 марта. Саммит G20 впервые был виртуальным, буквально каждый участник оценил такой формат, предложенный Саудовской Аравией. О том, как прошла встреча, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первый в истории онлайн-саммит лидеров государств «Большой двадцатки» состоялся 26 марта «в закрытом режиме». Поводом для такого новшества стала пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней соображения безопасности.

По словам Пескова, выступающие выразили признательность Саудовской Аравии, которая является страной-председателем G20, и за инициативу проведения встречи в формате телеконференции, и за ее организацию.

Песков добавил, что на саммите состоялся весьма подробный обмен мнениями. Выступал и президент РФ Владимир Путин.

«Доминировало согласие в безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, необходимости дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения», — уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, участники саммита выразили общее понимание всей серьезности ситуации и заявили о необходимости совместных усилий, направленных на борьбу с коронавирусом.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции нового типа. По последним данным, от осложнений, вызванных заболеванием, уже скончались более 24 тысяч человек, свыше 543 тысяч заразились. Многие государства вынуждены были принять жесткие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса: закрыть границы, ввести карантин и штрафы за его нарушение.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее похвалила Россию за оперативно предпринятые меры и подчеркнула, что страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией.