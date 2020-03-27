Сирия, 27 марта. Сириец погиб в результате детонации мины в Даръа. Ребенок пострадал под огнем курдских боевиков в городе Хасака. Междоусобные стычки произошли в рядах протурецких формирований в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: открыли стрельбу в городе Хасака, в результате чего пострадал ребенок.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили крупную партию наркотических средств в городе Азаз на севере Алеппо; подверглись междоусобным стычкам в кантоне Африн; перебросили еще один военный конвой в Идлиб.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в районе города Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

Крупная партия наркотических средств была обнаружена в городе Азаз в северной части провинции. Согласно информации новостного портала Time Turk, спецоперация, в ходе которой было выявлено местонахождение тайника с наркотиками, проводилась турецкой полицией при содействии местных органов правопорядка. По подозрению в торговле препаратами были задержаны двое сирийцев. Расследование инцидента будет проведено в ближайшее время.

Тем временем в Африне возобновились междоусобные столкновения в рядах протурецких сил. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в вооруженное противостояние вступили боевики группировки «Джейш аль-Ислам»***** и «Сирийской национальной армии». О причинах столкновений, как и об их последствиях, пока ничего неизвестно.

Напомним, территория кантона перешла под контроль союзников Турции в марте 2018 года. Среди протурецких боевиков и прежде нередко вспыхивали конфликты, поводом для которых, как правило, становились разногласия при разделе награбленного у жителей имущества.

Провинция Даръа

Поступила информация о взрыве в административном центре региона. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), детонация мины произошла в районе Аль-Матахин в восточной части Даръа. Жертвами инцидента стали два сирийца, которые занимались выпасом овец. Один из них погиб. Предполагается, что бомба была заложена еще во время оккупации этих районов боевиками незаконных бандгрупп.

Территория провинции была полностью зачищена от террористов в ходе операции «Базальт» летом 2018-го. Однако следы военного присутствия боевиков до сих пор представляют угрозу для безопасности гражданского населения.

Провинция Идлиб

В Сирию был переброшен очередной военный конвой из Турции. Колонна с техникой и вооружением пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин». Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что в составе подкреплений на территорию провинции были переброшены артиллерийские установки, РСЗО, а также несколько бронеавтомобилей.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) открыли стрельбу с контрольно-пропускного пункта в районе Аль-Нашва в городе Хасака. Под огнем курдских боевиков ранения получил ребенок. О том, что послужило поводом для начала обстрела, пока не известно.

На юге провинции тем временем были зафиксированы вылеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. По данным военного источника в сети Twitter (aslmhlee9), американские самолеты осуществляют воздушное патрулирование над городом Аш-Шаддади. Напомним, накануне поступала информация о переброске в этот район 100 грузовиков с материально-техническим обеспечением.