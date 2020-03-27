Кремль отреагировал на письмо экономистов, призвавших ввести жесткий карантин

Москва, 27 марта. Письмо ведущих российских экономистов, предлагающих ввести в стране жесткий карантин и обеспечить массовую поддержку экономики, будет рассмотрено наряду с другими инициативами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они предлагают потратить 5–10 триллионов… Ну, по сути, любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания. Возможно, с этой точкой зрения ознакомятся в штабе. Она будет рассматриваться наряду с другими предложениями. Но окончательные решения все-таки принимаются руководством страны», — сказал Песков.