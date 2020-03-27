Застрявших в ОАЭ россиян вернули на родину без багажа

Москва, 27 марта. Целый рейс из Эмиратов остался без багажа. Об этом сообщила туристка, которая прилетела в Москву самолетом «Аэрофлота».

Туристка Нина рассказала, что добраться на родину было не так просто. Сначала они должны были лететь самолетом лоукостера «Победа», но затем всех пассажиров пересадили в лайнер «Аэрофлота».

«Позже выяснилось, что наши чемоданы на борт не погрузили. В итоге мы сейчас все подаем декларации на доставку багажа», — пояснила россиянка, ее слова передает телеканал «360».

Нина добавила, что авиакомпания пообещала доставить багаж уже этим вечером. Но для этого нужно отстоять очередь и заполнить несколько бланков. Девушка пожаловалась на бюрократию, заметив, что авиакомпания «устроила подлянку».

Однако потеря багажа не сравнится с трудностями, с которыми столкнулись российские туристы в Индии. Им не дают выйти из номера, поскольку полиция требует справку о состоянии здоровья.

Индия закрыта на карантин с 24 марта по распоряжению премьер-министра Нарендры Моди. Он считает, что такие меры помогут стране пережить кризис. При этом индийцам внушают, что коронавирус в страну завезли белые туристы. Во многих местах происходят инциденты с приезжими, на которых нападают люди с камнями и палками.

Многие россияне застряли на Гоа и не могут добраться до Дели, откуда организованы эвакуационные перелеты в Россию. Вопрос о возвращении соотечественников решают в российской дипмиссии.