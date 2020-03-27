Тракторист потушил пожар на стройке, не дожидаясь помощи. ФАН-ТВ

Тракторист и другие рабочие самостоятельно потушили пожар. Сегодня на одной из строек в Петербурге, расположенной на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев, загорелась бытовка. Она стояла вплотную к другим, а значит огонь мог охватить соседние постройки. Тракторист при помощи ковша вытащил горящую бытовку и отбуксировал ее на открытое пространство. К ликвидации пожара подключились и другие рабочие, подвезли на погрузчиках воду и стали ведрами заливать пламя.