Дана Борисова ответила на обвинения в романе с мужем Алены Кравец

Москва, 27 марта. Телеведущая Дана Борисова ответила на обвинения модели и певицы Алены Кравец в том, что она имела роман с ее мужем Русланом Кравцом.

Кравец продемонстрировала видео, на котором практически обнаженная Борисова общается с неким Русланом. Девушка на кадрах заигрывает с мужчиной и говорит о ночи, которую они провели вместе. Как пишет издание «Собеседник», Борисова подтвердила, что происходящее действительно было, однако, как она заявила, Руслан на видеозаписи не является мужем Алены.

Кроме того, она уточнила, что не считает чем то аморальным свои заигрывания с мужчинами. Телеведущая добавила, что видела мужа Кравец на одной из съемок, он ей понравился. Борисова считает, что «таким грех не воспользоваться». По мнению Борисовой, Кравец ее просто ненавидит лютой ненавистью.

Ранее Борисова призналась, что крутила романы с другими пациентами реабилитационного центра, когда пыталась избавиться от наркотической зависимости. Подробности своих любовных приключений женщина пообещала изложить в автобиографической книге «Жизнь под кайфом».

Подписчики по-разному отреагировали на анонс книги Борисовой. Некоторые начали интересоваться, где ее можно заказать, другие — зачем Дана крутила романы на реабилитации, а третьи — зачем им вообще нужно знать такие подробности личной жизни теледивы.

Весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. По словам женщины, к вредному образу жизни ее приобщил бывший муж. Телеведущей пришлось отправиться на лечение в Таиланд по совету коллеги Андрея Малахова.