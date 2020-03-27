Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента

Москва, 27 марта. В администрации президента действительно выявили случай заражения коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В администрации действительно выявлен случай коронавирусной инфекции. <…> Принимаются все санитарно-эпидемеологические меры. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности. Всех, кто собирается принять участие во встрече с президентом, проверяют на коронавирус», — сказал Песков.