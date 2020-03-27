Песков заезжал на вечеринку, которую посетил заразившийся коронавирусом Лещенко

Москва, 27 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что заезжал на вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого, на которой присутствовал заразившийся коронавирусом эстрадный исполнитель Лев Лещенко. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, я заезжал. Лещенко не видел, видимо, он ушел уже тогда. Тогда уже никто за руку не здоровался. Это было две недели назад или больше», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, 26 марта стало известно, что Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Утром 27 марта главврач больницы Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что у 78-летнего артиста подтвердился коронавирус, пишет «Газета.ру».

После сообщений о госпитализации Лещенко телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что исполнитель 13 марта посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, вернувшись из американских гастролей. Среди гостей сестры композитора были многие отечественные звезды, например, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур и Александр Ревва, передает Infox.ru.

Кроме того, на вечеринку позвали певца Александра Буйнова. Супруга артиста подтвердила, что они действительно контактировали с Лещенко. При этом она подчеркнула, что они с мужем уже более 14 дней находятся на карантине в своем загородном доме.