Путин проведет открытую встречу с главой «Газпрома» Миллером

Москва, 27 марта. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем правления корпорации «Газпром» Алексеем Миллером 27 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У Путина рабочий график внутренний, без публичных мероприятий. Встретится с Миллером, встреча будет открытая для прессы. Они встречаются регулярно. Сейчас завершится реализация крупных проектов, проинформируем. Остальное по графику президента носит непубличный рабочий характер», — рассказал Песков.