Колташов объяснил, почему Саудовская Аравия не выигрывает нефтяную войну с Россией

Нефтеперерабатывающие заводы США и Европы отказываются закупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низким ценам, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). По словам экономиста Василия Колташова, Эр-Рияд обеспечивает избыток нефти, после реализации которого трудно будет повышать цены на ресурс.

Как сообщают американские журналисты, из-за снижения спроса на нефть в Европе и США саудитам все сложнее находить точки сбыта на этих рынках. Авторы статьи объясняют это тем, что западные потребители не имеют достаточного количества хранилищ для топлива.

«Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы. Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается», — говорится в материале WSJ.

По оценкам экспертов, Эр-Рияду придется еще снизить цены на нефть в следующем месяце, чтобы «сохранить конкурентоспособность» на европейских рынках.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал другие причины, которые приводят к уменьшению спроса на нефть Саудовской Аравии в США и Европе.

«Нефть саудитов не подходит многим европейским нефтеперерабатывающим заводам по своему типу. При этом российская нефть подходит, и поэтому саудиты не смогли ее выдавить, как раньше думали, — объяснил Колташов в интервью Федеральному агентству новостей. — В США остро стоит вопрос о том, что нужно перерабатывать и использовать собственную нефть. Конечно, их нефть дороже по добыче, но она дает рабочие места и возможности компаниям существовать. По этой логике, эту нефть заменить очень сложно. Выбить ее с внешних рынков можно, однако в Америке от нее не откажутся. Те, кто думает, что крах сланцевой революции приведет к тому, что американская добыча ляжет и не встанет, не правы».

Собеседник ФАН приходит к выводу, что Саудовская Аравия оказалась в весьма сложной ситуации и переживает неожиданные трудности из-за своих скидок на нефть.

«Саудиты как союзники США и как поставщики не очень симпатичны многим евразийским континентальным нациям. В поставках начинают проявляться новые отношения, когда страны стараются торговать больше с теми, кто дружественен им. Поэтому можно сказать, что саудиты не выигрывают нефтяную войну. Если кто-то думал, что они сейчас захватят новые зоны рынка, то происходит вовсе не это. Они обеспечивают избыток нефти и обесценивают ее как воспринимаемый экономикой ресурс. После этого повышать цены будет сложнее, то есть здесь они играют против себя», — заявил он.

Низкие цены на нефть могут сильно ударить по уровню жизни в Саудовской Аравии, так как он во многом зависит от высоких цен на ресурс, говорит эксперт.

«Саудовская Аравия имеет серьезные проблемы с бюджетом и курсом собственной валюты. К тому же их общество устроено очень нездоровым образом, — там есть привилегированная, избалованная и малопродуктивная элита. Есть также люди, чей труд создает богатство страны. Многие восхищались, что это то место, где просто так дают деньги. Однако это порождает паразитизм, некомпетентность и неэффективность», — подытожил Колташов.

Напомним, в ночь на 9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК потребовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.