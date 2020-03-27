Мишустин потребовал распространить принятые в Москве меры на все регионы России

Москва, 27 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы России.

Он напомнил, что по указу президента РФ Владимира Путина, следующая неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин после этого распорядился закрыть на этот период все рестораны, бары, кафе, ТЦ, парки. Такое же решение принял и губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 28 марта в двух столицах будут работать только аптеки и продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости.

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — цитирует Мишустина агентство ТАСС.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 1036 человек. 45 человек выздоровели, три пациента умерли.