ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

Краснодар, 27 марта. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодаре. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

По данным ЦОС, террористическую атаку готовил 27-летний россиянин. При обыске его автомобиля было обнаружено взрывное устройство, а в смартфоне — переписка с членами запрещенной в России группировки «Исламского государства»1, «изобличающая его преступные намерения». В ФСБ уточнили, что по результатам экспертиз в отношении задержанного будет принято процессуальное решение.

Напомним, 22 марта сотрудники ФСБ ликвидировали боевика, который планировал совершить террористическую атаку в Башкирии. Преступник был ликвидирован в ходе перестрелки.

4 марта сотрудники спецслужбы разоблачили террористическую ячейку в Твери. Ее участники были причастны к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в РФ международной террористической организации. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.