Поезд с эвакуируемыми россиянами отправится из Киева в Москву вечером 27 марта

Специальный поезд для вывоза россиян с Украины в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса отправится из Киева в Москву вечером 27 марта. Прибытие состава в столицу России ожидается утром в субботу, 28 марта, а вечером тот же состав повезет в обратном направлении украинцев в Киев, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Стоит отметить, что официальной информации о российско-украинском железнодорожном трансфере до последнего момента практически не поступало, а уточнить время отхода поезда было невозможно. В компании «Укрзализниця» корреспонденту ФАН на вопрос о приобретении билетов на спецпоезд в Россию ответили, что «не имеют никакой информации на этот счет, а по всем вопросам надо звонить в посольство РФ в Киеве». В свою очередь в посольстве ФАН предложили сначала подтвердить свою личность как гражданина РФ и выслать свои данные в диппредставительство. И лишь затем можно попасть в список эвакуантов и получить ссылку, по которой надо приобретать билет в Москву.

Тем не менее корреспонденту ФАН удалось выяснить подробности предстоящего рейса. Так, по информации ОАО «РЖД», предполагается, что специальный состав отправится из Киева в 18.36 по местному времени по графику обычного поезда № 5/6 (сейчас ему присвоен спецномер 905/906). Он будет состоять из 18 или 20 вагонов и сможет вывезти домой около 700 человек. В пути состав не будет иметь ни одной остановки (кроме границы), а утром в Москву прибудет в 10.14 по местному времени. В столицу будут доставлены только те граждане РФ, кто сам пожелал вернуться на родину, указали в посольстве РФ в Киеве.

Допуск пассажиров в поезд на Центральном вокзале в Киеве будет завершен за 80 минут до отправления состава. На всех маршрутах следования пассажиров к поезду будут выставлены санитарные кордоны. Примерно такой же порядок будет и при следовании состава в обратную сторону. Спецпоезд № 905/906 Киев — Москва — Киев отправится из российской столицы 28 марта в 19.36 по местному времени и прибудет в столицу Украины 29 марта в 10.14 по местному времени.

При этом в посольстве РФ отметили, что вместить всех россиян, желающих покинуть Украину, данный поезд не смог. И в диппредставительстве осталось несколько сотен заявок на выезд. По этому поводу посольство намерено провести консультации с МИД РФ, Минтрансом и руководством ОАО «РЖД» об организации дополнительного состава из Киева, чтобы вывести в Россию на период карантина всех желающих.

Напомним, в полночь 17 марта Украина временно прекратила международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение. С полночи 18 марта запрещены все пассажирские перевозки в метро, а также на автотранспорте — на междугороднем, межобластном и пригородном сообщениях.