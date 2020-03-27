Бузова объяснила, почему хочет выйти за Манукяна без брачного контракта

Москва, 27 марта. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Бузовой, у них с Манукяном все «закрутилось» очень быстро.

«У меня просто напрочь отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством», — вспоминает исполнительница хита «Мало половин».

Бузова практически не сомневается, что в будущем выйдет замуж за Манукяна, и ее не смущает, что возлюбленный младше ее на семь лет.

«Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне «маленькая моя», — отметила телеведущая.

Кроме того, Бузова осознает, что зарабатывает больше своей второй половины, при этом составлять брачный контракт в случае возможной свадьбы с Манукяном она не планирует. К такому решению певица пришла после неудавшегося брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Дело в том, что спортсмен предложил Бузовой составить брачный контракт, и это сильно ранило поп-звезду.

«Мне было больно, потому что состоялся развод, и я ни копейки не взяла, хотя могла бы по судам. <…> Более того, я отдала все, у меня забрали», — пожаловалась ведущая «Дома-2».

Как подчеркнула Бузова, ей было обидно, что Тарасов перестраховывается, заставляя ее подписать соглашение. Снова вступать в брак с «этими бумажками» певица не намерена.

«Получается, если я буду делать брачный контракт, значит я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж?» — подытожила Бузова.

Ранее телеведущая заинтриговала подписчиков в Instagram, намекнув на тайную свадьбу с Манукяном. Бузова опубликовала видеоролик, подписав его «муж и жена — одна сатана».