Ширвиндт признался, почему не ходит на похороны

Москва, 27 марта. Российский актер, режиссер и телеведущий Александр Ширвиндт объяснил, почему не появляется на похоронах знакомых.

Недавно стало известно, что художественный руководитель Московского академического театра Сатиры вскоре может покинуть свой пост. Ширвиндт признался, что за последнее время потерял сразу нескольких близких ему людей.

«Просто «снаряды» стали рядом рваться слишком часто», — цитирует его «Аргументы и Факты».

Ширвиндт вспомнил о похоронах актера Александра Абдулова в 2008 году. Тогда к нему подошел режиссер Марк Захаров и шепнул о том, что «там, наверху, в небесной Счетной палате сбились с графика». Ныне же, как констатировал Ширвиндт, там «опомнились, кого-то уволили из апостолов, и возрастной график ухода наладился». Захарова не стало 28 сентября 2019 года.

«Не хватает ни сил, ни слез. Когда меня спрашивают: «Почему вас не видно было на прощании с Х?», я отвечаю: «Во-первых, я охладел к кладбищам, а во-вторых, сохраняю силы для собственной панихиды», — заключил он.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы Инны Макаровой. Она ушла из жизни в возрасте 93 лет в Москве. О случившемся рассказала ее дочь Наталья Бондарчук. Макарова страдала бронхиальной астмой, но несмотря на заболевание, продолжала работать и принимала участие в съемках. Похороны состоятся 28 марта на Троекуровском кладбище.