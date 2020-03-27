Коронавирус, последние новости на 27 марта в России и в мире — пандемия разрастается

Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV/COVID-2019 на утро 27.03.20 продолжает оставаться сложной: пандемия разрастается, по количеству заболевших лидируют США, в Китае и Японии фиксируется новая волна эпидемии. В России количество заболевших перевалило за тысячу, трое скончались. Следующую неделю наша страна проведет на карантине.

Коронавирус в России: главное на утро пятницы, 27 марта

1036 случаев заболевания; 196 — за последние сутки; 45 — выздоровело; Трое — скончались.

Коронавирус в мире: главное на утро пятницы, 27 марта

532263 заражены в мире; 24090 умерло (+2906 за сутки); 124349 излечились (+9107 за сутки). Динамика по странам (прирост заболевших и умерших за сутки на 26 марта): США: +16980, +256 умерло; Испания: +8271, +718 умерло; Германия: +6615, +61 умерло; Италия: +6153, +712 умерло; Франция: +3922, +365 умерло; Иран: +2389, +157 умерло.

В настоящее время на карантине находится почти половина всего человечества.

Россия уходит на карантин

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 призвал отметить санкции и создать общий фонд для борьбы с коронавирусом. Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Минтруд дал разъяснения по оплате нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. В России закроют все курорты, парки, кафе и рестораны.

В Японии и Китае новая волна COVID-19

В Токио новая волна эпидемии, вызванной коронавирусом: на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания, более 45 человек умерло. В Китае в первый день после отмены карантина 67 новых случаев COVID-19.

Звезды и коронавирус

У певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. С ним контактировали Андрей Малахов, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник и другие звезды. Лещенко в реанимации с двусторонней пневмонией, его состояние удалось стабилизировать.

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом.

Украина закрывает границы в том числе для оставшихся за рубежом своих граждан, «под раздачу» попала певица MARUV, которая давала гастроли в России. Девушка записала эмоциональное обращение.

Актер из фильма «Крокодил Данди» Марк Блум скончался от коронавирусной инфекции.