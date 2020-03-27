Коронавирус, последние новости на 27 марта в России и в мире — пандемия разрастается

Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV/COVID-2019 на утро 27.03.20 продолжает оставаться сложной: пандемия разрастается, по количеству заболевших лидируют США, в Китае и Японии фиксируется новая волна эпидемии. В России количество заболевших перевалило за тысячу, трое скончались. Следующую неделю наша страна проведет на карантине.
Коронавирус в России: главное на утро пятницы, 27 марта
196 — за последние сутки;
45 — выздоровело;
Трое — скончались.
Коронавирус в мире: главное на утро пятницы, 27 марта
532263 заражены в мире;
24090 умерло (+2906 за сутки);
124349 излечились (+9107 за сутки).
Динамика по странам (прирост заболевших и умерших за сутки на 26 марта):
США: +16980, +256 умерло;
Испания: +8271, +718 умерло;
Германия: +6615, +61 умерло;
Италия: +6153, +712 умерло;
Франция: +3922, +365 умерло;
Иран: +2389, +157 умерло.
В настоящее время на карантине находится почти половина всего человечества.
Россия уходит на карантин
Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 призвал отметить санкции и создать общий фонд для борьбы с коронавирусом.
Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами.
Минтруд дал разъяснения по оплате нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.
В России закроют все курорты, парки, кафе и рестораны.
В Японии и Китае новая волна COVID-19
В Токио новая волна эпидемии, вызванной коронавирусом: на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания, более 45 человек умерло.
В Китае в первый день после отмены карантина 67 новых случаев COVID-19.
Звезды и коронавирус
У певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. С ним контактировали Андрей Малахов, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник и другие звезды. Лещенко в реанимации с двусторонней пневмонией, его состояние удалось стабилизировать.
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом.
Украина закрывает границы в том числе для оставшихся за рубежом своих граждан, «под раздачу» попала певица MARUV, которая давала гастроли в России. Девушка записала эмоциональное обращение.
Актер из фильма «Крокодил Данди» Марк Блум скончался от коронавирусной инфекции.