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Коронавирус, последние новости на 27 марта в России и в мире — пандемия разрастается

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Коронавирус, последние новости на 27 марта в России и в мире — пандемия разрастается

Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV/COVID-2019 на утро 27.03.20 продолжает оставаться сложной: пандемия разрастается, по количеству заболевших лидируют США, в Китае и Японии фиксируется новая волна эпидемии. В России количество заболевших перевалило за тысячу, трое скончались. Следующую неделю наша страна проведет на карантине.

Коронавирус в России: главное на утро пятницы, 27 марта

1036 случаев заболевания;

196 — за последние сутки;

45 — выздоровело;

Трое — скончались.

Коронавирус в мире: главное на утро пятницы, 27 марта

532263 заражены в мире;

24090 умерло (+2906 за сутки);

124349 излечились (+9107 за сутки).

Динамика по странам (прирост заболевших и умерших за сутки на 26 марта):

США: +16980, +256 умерло;

Испания: +8271, +718 умерло;

Германия: +6615, +61 умерло;

Италия: +6153, +712 умерло;

Франция: +3922, +365 умерло;

Иран: +2389, +157 умерло.

В настоящее время на карантине находится почти половина всего человечества.

Россия уходит на карантин

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 призвал отметить санкции и создать общий фонд для борьбы с коронавирусом.

Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами.

Минтруд дал разъяснения по оплате нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

В России закроют все курорты, парки, кафе и рестораны.

В Японии и Китае новая волна COVID-19

В Токио новая волна эпидемии, вызванной коронавирусом: на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания, более 45 человек умерло.

В Китае в первый день после отмены карантина 67 новых случаев COVID-19.

Лещенко мог заразить российских звезд коронавирусом

Звезды и коронавирус

У певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. С ним контактировали Андрей Малахов, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник и другие звезды. Лещенко в реанимации с двусторонней пневмонией, его состояние удалось стабилизировать.

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом.

Украина закрывает границы в том числе для оставшихся за рубежом своих граждан, «под раздачу» попала певица MARUV, которая давала гастроли в России. Девушка записала эмоциональное обращение.

Актер из фильма «Крокодил Данди» Марк Блум скончался от коронавирусной инфекции.

Сводка на 27 марта

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