Милонов заявил, что США ждут зомби-апокалипсиса вместо борьбы с пандемией

Москва, 27 марта. США ждут зомби-апокалипсиса и ищут виновных во вспышке коронавируса вместо того, чтобы бороться с инфекцией в стране. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее The New York Times сообщила, что США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым вирусом, напоминает газета «Взгляд». По оценкам издания, в государстве инфицированы не менее 81 тысячи людей, свыше тысячи человек скончались.

По мнению Милонова, стремительные темпы распространения инфекции говорят о том, что американские власти приняли недостаточно эффективные меры для противодействия вирусу.

Милонов отметил, что Вашингтон тратил бесценное время на обвинения в адрес других стран и поиск политической подоплеки пандемии, в то время как должен был стараться действовать на опережение инфекции.

В качестве положительного примера парламентарий привел Россию, где, по его словам, власти предприняли беспрецедентные по уровню ответственности со стороны государства шаги, чтобы защитить население.

«Очень важно, что мы стали принимать защитные меры до того, как у нас началась вспышка коронавируса, а не после, как это происходит в Европе и США. Там, к сожалению, правительство не смогло пойти по пути здравого смысла, а пыталось обвинять другие страны вместо того, чтобы защищать собственную. Поэтому такое и происходит», — объяснил Милонов в комментарии iReactor.

Депутат также прокомментировал информацию о том, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных в связи с угрозой распространения коронавируса в исправительных учреждениях. Милонов сказал, что это напомнило ему старую ковбойскую традицию — «в любой непонятной ситуации открывать двери тюрем».

«На спокойствии США это положительно точно не скажется, потому что мы уже видим очереди в оружейные магазины, когда люди в панике скупают оружие зачем-то. В основном население США малообразованно, они не получают объективной информации о коронавирусе и ждут какого-то зомби-апокалипсиса», — резюмировал парламентарий.

Американская газет The New York Times, которая сообщила о выходе США на первое место по числу носителей вируса, также напомнила, что ученые предупреждали, что США в определенный момент станут страной, в наибольшей степени затронутой пандемией. Журналисты констатировали, что «этот момент настал в четверг». Они подчеркнули, что ситуацию в стране усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», касающихся мер по борьбе с распространением инфекции.

В США растет число носителей вируса и его жертв. В стране действительно беспрецедентно увеличился спрос на оружие, и освобождаются заключенные.